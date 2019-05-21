Пришла жара, сильные дожди, грозы и порывистый ветер

Теплая воздушная масса продолжит оказывать влияние на погоду Беларуси – во вторник будет по-летнему жарко.

Ожидается переменная облачность. Дожди пройдут в юго-западных регионах, местами грозы и сильные дожди, в отдельных районах возможен град.

Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Максимально воздух прогреется до +22..+28°С.

В столице дождь ожидается во второй половине дня, возможна гроза. Температура воздуха: