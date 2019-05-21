В Беларуси стали меньше строить жилья

В январе-апреле 2019 года организациями всех форм собственности построено 10,9 тыс. квартир, следует из данных Национального статистического комитета.

Введено в эксплуатацию 1 млн 65,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 7,2% меньше, чем в январе-апреле 2018 года. В апреле построено 193,7 тыс. кв. метров, что на 3,6% больше, чем в апреле прошлого года и на 50,5% меньше, чем в марте текущего.

Для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 395,9 тыс. кв. м общей площади, или 37,2% общего объема введенного жилья.

С использованием государственной поддержки построено 281 тыс. кв. м (на 0,3% меньше, чем в январе-апреле 2018 года).

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 389,5 тыс. кв. м общей площади жилья, или 36,6% общего ввода в стране.

В 2018 году было построено 3 млн 966 тыс. 104 кв. м жилья. «Мы чуть-чуть недотянули до запланированных 4 млн по техническим причинам. Дома были готовы, но некоторые не успели официально оформить обмеры и так далее», — сказал 30 января на пресс-конференции начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко. В текущем году также намечено построить 4 млн кв. м жилья. «Мы уверены, что данные планы выполним и даже перевыполним», — заявил он.

Чиновник отметил, что растут темпы строительства арендного жилья и «этому уделяется большое внимание». В 2012 году было построено 10 тыс. кв. м, в 2017-м — 113,5 тыс., в 2018-м — 125,3 тыс. (при задании 90 тыс.). В 2019 году планируется построить 135,25 тыс. кв. м арендного жилья.

Для многодетных семей в 2019 году планируется построить 960 тыс. кв. м жилья. «У нас 34.838 многодетных семей. Часть из них уже строится. Руководством государства и правительством поставлена задача, чтобы такие семьи стояли на учете не более одного года с момента подачи заявления. Поэтому 2019-2020 годы будут у нас напряженными, потому что мы должны будем обеспечить все многодетные семьи, которые стоят на учете более одного года. В таких объемах быстро мы не строили, но у нас есть все возможности, чтобы это выполнить и даже перевыполнить этот план. Строительный комплекс к этому готов», — подчеркнул Авраменко.