На крестные ходы и молебны платить милиции и «скорой» не надо

Действие постановления Совета министров № 49 от 24 января, регламентирующего порядок оплаты услуг милиции, медиков и коммунальных служб на массовых мероприятиях, не будет распространяться на религиозные мероприятия. Такой ответ за подписью министра внутренних дел получили 20 мая белорусские епископы, сообщает официальный портал Римско-католического костела в Беларуси.

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Конференция католических епископов Беларуси обращалась в правительство с вопросом о необходимости дополнительной оплаты услуг специальных государственных служб во время религиозных мероприятий — процессий, паломничеств и других обрядов и церемоний с участием верующих. Ответ, датированный 15 мая, пришел из МВД.

В нем министр Игорь Шуневич сообщил, что действие вышеупомянутого постановления не распространяется на религиозные мероприятия. В письме уточняется, что речь идет о «всех религиозных мероприятиях, которые происходят в культовых зданиях, строениях и на территориях, которые к ним относятся, в других местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в местах паломничества, на кладбищах, в крематориях или по решению исполнительных и распорядительных органов власти».

Министр отметил, что таким образом «законодательными актами в достаточной степени созданы условия для организации и проведения разнообразных религиозных мероприятий».

Стоит отметить, что представители демократической общественности раскритиковали постановление правительства № 49 за чрезвычайно высокие тарифы, согласно которым организаторы акций должны оплачивать услуги правоохранительных органов, медиков и коммунальных служб. Например, за организацию акции численностью от 101 до 1.000 человек только милиции нужно заплатить 150 базовых величин (3.825 рублей), более тысячи человек — 250 базовых величин (6.375).

Из-за требования оплачивать дорогостоящие услуги милиции оргкомитет ежегодной акции «Чернобыльский шлях» в этом году был вынужден отказаться от официально разрешенного властями шествия. По этой же причине Белорусский конгресс демократических профсоюзов в этом году решил не подавать заявку на массовое мероприятие в Международный день солидарности трудящихся 1 мая.