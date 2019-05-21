Канада – США, Швеция – Россия: сегодня на ЧМ по хоккею последний день группового этапа

На групповой стадии чемпионата мира по хоккею, который проходит в Братиславе и Кошице, осталось провести всего шесть матчей.

Все оставшиеся поединки представляются интересными, но «гвоздевыми», естественно, являются вечерние матчи:

Начало в 13:15

Финляндия – Германия (букмекеры выставили следующие коэффициенты: 1.3/5.5/7.7);

Чехия – Швейцария (1.8/4.4/3.5).

Начало в 17:15

Словакия – Дания (1.3/6.0/9.5);

Норвегия – Латвия (3.9/5.3/1.6).

Начало в 21:15

Канада – США (2.2/4.6/2.5);

Швеция – Россия (3.2/4.2/2.0).

Турнирное положение в группах следующее:

группа А

Финляндия – 16 очков (6 матчей, разница шайб +13); Канада – 15 (6, +22); США – 14 (6, +15); Германия – 12 (6, -2); Словакия – 9 (6, +8); Дания – 5 (6, -4); Великобритания – 2 (7, -32); Франция – 2 (7, -20).

группа В