Канада – США, Швеция – Россия: сегодня на ЧМ по хоккею последний день группового этапа

/ Спорт
Просмотров: 76

На групповой стадии чемпионата мира по хоккею, который проходит в Братиславе и Кошице, осталось провести всего шесть матчей.

Все оставшиеся поединки представляются интересными, но «гвоздевыми», естественно, являются вечерние матчи:

Начало в 13:15

  • Финляндия – Германия (букмекеры выставили следующие коэффициенты: 1.3/5.5/7.7);
  • Чехия – Швейцария (1.8/4.4/3.5).

Начало в 17:15

  • Словакия – Дания (1.3/6.0/9.5);
  • Норвегия – Латвия (3.9/5.3/1.6).

Начало в 21:15

  • Канада – США (2.2/4.6/2.5);
  • Швеция – Россия (3.2/4.2/2.0).

Турнирное положение в группах следующее:

группа А

  1. Финляндия – 16 очков (6 матчей, разница шайб +13);
  2. Канада – 15 (6, +22);
  3. США – 14 (6, +15);
  4. Германия – 12 (6, -2);
  5. Словакия – 9 (6, +8);
  6. Дания – 5 (6, -4);
  7. Великобритания – 2 (7, -32);
  8. Франция – 2 (7, -20).

группа В

  1. Россия – 18 (6, +26);
  2. Чехия – 15 (6, +24);
  3. Швеция – 15 (6, +23);
  4. Швейцария – 12 (6, +14);
  5. Латвия – 6 (6, -2);
  6. Норвегия – 6 (6, -11);
  7. Италия – 2 (7, -43);
  8. Австрия – 1 (7, -31).

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: хоккей-ЧМ-2019

Другие материалы на эту тему:

Чемпионат мира по хоккею-2019. Расписание, трансляции, результаты

Чемпионат мира по хоккею-2019. Расписание, трансляции, результаты

К победе на ЧМ-2019 белорусских хоккеистов поведет «легенда № 77»

К победе на ЧМ-2019 белорусских хоккеистов поведет «легенда № 77»

Цветы для капитана. Хоккеисты сборной Беларуси навестили могилу Руслана Салея

Цветы для капитана. Хоккеисты сборной Беларуси навестили могилу Руслана Салея