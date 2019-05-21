Канада – США, Швеция – Россия: сегодня на ЧМ по хоккею последний день группового этапа
На групповой стадии чемпионата мира по хоккею, который проходит в Братиславе и Кошице, осталось провести всего шесть матчей.
Все оставшиеся поединки представляются интересными, но «гвоздевыми», естественно, являются вечерние матчи:
Начало в 13:15
- Финляндия – Германия (букмекеры выставили следующие коэффициенты: 1.3/5.5/7.7);
- Чехия – Швейцария (1.8/4.4/3.5).
Начало в 17:15
- Словакия – Дания (1.3/6.0/9.5);
- Норвегия – Латвия (3.9/5.3/1.6).
Начало в 21:15
- Канада – США (2.2/4.6/2.5);
- Швеция – Россия (3.2/4.2/2.0).
Турнирное положение в группах следующее:
группа А
- Финляндия – 16 очков (6 матчей, разница шайб +13);
- Канада – 15 (6, +22);
- США – 14 (6, +15);
- Германия – 12 (6, -2);
- Словакия – 9 (6, +8);
- Дания – 5 (6, -4);
- Великобритания – 2 (7, -32);
- Франция – 2 (7, -20).
группа В
- Россия – 18 (6, +26);
- Чехия – 15 (6, +24);
- Швеция – 15 (6, +23);
- Швейцария – 12 (6, +14);
- Латвия – 6 (6, -2);
- Норвегия – 6 (6, -11);
- Италия – 2 (7, -43);
- Австрия – 1 (7, -31).