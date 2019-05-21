Минск и Москва решили все вопросы по проблеме «грязной» нефти

По словам руководителя «Белнефтехима» Андрея Рыбакова, в ходе переговоров между Беларусью и Россией удалось снять все барьеры, которые стояли на пути реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками нефти, возникшей после загрязнения магистрального нефтепровода «Дружба».

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На переговорах 20 мая, отметил топ-менеджер, стороны работали над нюансами. Рыбаков подчеркнул, что Беларусь уже работает по выполнению договоренностей.

Затронул глава «Белнефтехима» и тему транзита нефти на Запад, заметив, что этот вопрос зависит не только от белорусской стороны, пишет 1prime.ru .

Как сообщалось ранее, 16 мая в Москве прошла встреча Козака с белорусским вице-премьером Сергеем Ляшенко. Стороны договорились о создании рабочей группы, которая займется оценкой ущерба и способами его компенсации. Оценки могут появиться через три-четыре недели. Планируется, что ущерб будет компенсировать «Транснефть». Пока остается открытым вопрос о недополученной выручке от транзита нефти, консультации на эту тему продолжаются.

Ожидается, что ситуацию вокруг трубопровода «Дружба» на следующей неделе обсудят главы правительств Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев.

Александр Лукашенко 11 мая заявил, что из-за поставок некачественной российской нефти Беларусь потеряла «огромные деньги», измеряемые сотнями миллионов долларов. Однако министр энергетики РФ Александр Новак 15 мая сообщил журналистам, что, по его личной оценке, общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» не превысит 100 млн долларов.