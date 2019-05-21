Крупный пожар уничтожил в Полоцке блок сараев

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Специалисты, устанавливающие обстоятельства и причины крупного пожара, произошедшего в Полоцке на улице Тросницкой, предполагают, что это был поджог.

Как сообщили спасатели, накануне в полдень в дежурную часть поступил сигнал о пожаре.

В результате происшествия огнем уничтожен блок сараев, принадлежащих жильцам близлежащих домов. Кроме этого, в доме № 8 на техническом этаже повреждены рама и подоконник, на балконе третьего этажа – обшивка стен и рама, в частном магазине – кондиционер.

Всего по данным МЧС, на территории республики произошли 14 пожаров (с начала года 2656).
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Тэги: пожар Город: Полоцк

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