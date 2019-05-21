ГАИ усиливает контроль

/ Общество
Просмотров: 437

В последнее время в Беларуси участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов.

Так, по данным Госавтоинспекции, за январь-апрель было зарегистрировано 46 таких аварий (+4,5% к аналогичному периоду прошлого года), большинство из них (29) по вине водителей двухколесных транспортных средств.

Как сообщили в ГАИ, инспекторы уделяют особое внимание мотоциклистам и скутеристам. На этой неделе экипажи ДПС проведут рейды по контролю соблюдения ПДД водителями мототранспорта – работа будет проводиться в усиленном режиме.

На днях Naviny.by писали, что в Быховском районе в лобовом столкновении по вине мотоциклиста погибли два человека, а в Добрушском районе пьяный мотоциклист-бесправник получил тяжелые травмы в ДТП.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ мотоциклист

Другие материалы на эту тему:

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан