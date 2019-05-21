ГАИ усиливает контроль

В последнее время в Беларуси участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов.

Так, по данным Госавтоинспекции, за январь-апрель было зарегистрировано 46 таких аварий (+4,5% к аналогичному периоду прошлого года), большинство из них (29) по вине водителей двухколесных транспортных средств.

Как сообщили в ГАИ, инспекторы уделяют особое внимание мотоциклистам и скутеристам. На этой неделе экипажи ДПС проведут рейды по контролю соблюдения ПДД водителями мототранспорта – работа будет проводиться в усиленном режиме.