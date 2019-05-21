Под Минском спецназ МВД задержал иностранца, подозреваемого в изнасиловании и убийстве молодой девушки

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Подозреваемый российскими правоохранителями в изнасиловании и убийстве 23-летней девушки 41-летний гражданин Азербайджана был задержан на территории Минской области.

Как сообщили сегодня в милиции, операция по задержанию иностранца была проведена в минувший четверг, 16 мая.

Информация об опасном преступнике в МВД поступила от московских коллег. Белорусские правоохранители оперативно установили, что подозреваемый едет в маршрутке из Витебска в Минск. Во время остановки на одной из АЗС мужчина был задержан бойцами спецназа «Алмаз».

Ранее Naviny.by писали, что в начале мая полиция Киева задержала 36-летнего белоруса, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.
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Тэги: изнасилование убийство Алмаз Город: Минск

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