Дробыш подает на организаторов конкурса «Евровидение-2019» в суд
Российский продюсер белорусской певицы Зинаиды Куприянович (творческий псевдоним ZENA) Виктор Дробыш собирается обратиться в суд.
Поводом для такого решения, как пишет
По мнению Дробыша, это решение нанесло большой ущерб белорусско-российским отношениям. Скорее всего, речь идет об обиде, что таким образом представитель России Сергей Лазарев не получил от белорусского жюри ни балла.
Напомним, на конкурсе «Евровидение-2019» победу праздновал голландец Дункан Лоуренс. Сергей Лазарев занял третье место.