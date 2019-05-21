Дробыш подает на организаторов конкурса «Евровидение-2019» в суд

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Российский продюсер белорусской певицы Зинаиды Куприянович (творческий псевдоним ZENA) Виктор Дробыш собирается обратиться в суд.

Фото из архива пресс-службы президента

Поводом для такого решения, как пишет iReactor, послужило решение Европейского вещательного союза об отстранения белорусского жюри конкурса.

По мнению Дробыша, это решение нанесло большой ущерб белорусско-российским отношениям. Скорее всего, речь идет об обиде, что таким образом представитель России Сергей Лазарев не получил от белорусского жюри ни балла.

Напомним, на конкурсе «Евровидение-2019» победу праздновал голландец Дункан Лоуренс. Сергей Лазарев занял третье место.

Сюжет: «Евровидение-2019»
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Тэги: Евровидение-2019 Персона: Зинаида Куприянович Виктор Дробыш Сергей Лазарев Дункан Лоуренс

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