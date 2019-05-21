В Минске подростка ударило током, когда он фотографировался на вагоне

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Столичный подросток находится в больнице в тяжелом состоянии после того, как его ударило током.

По информации спасателей, ЧП произошло накануне поздно вечером на станции «Минск –Сортировочный». По предварительной информации, ученик восьмого класса фотографировался на крыше грузового вагона под контактной сетью. В какой-то момент его ударило током.

С ожогами и травмами школьник госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
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Тэги: ударило током БЖД подростки Город: Минск

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