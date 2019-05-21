Минспорта против минского «Динамо»: Чиж не пришел на суд

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Владелец бизнес-империи «Трайпл» Юрий Чиж не пришел на заседание Экономического суда, в ходе которого рассматривается исковое заявление Министерства спорта к ЗАО «Динамо-Минск».

Как отмечается, вместо него интересы ООО «Трайпл» и ЗАО «Динамо-Минск» представляют уполномоченные лица, пишет «ПБ».

Согласно иску, главное управление спорта Мингорисполкома требует признать недействительным решение Мингорсовета о выпуске ЗАО 108 простых обыкновенных акций, оформленных протоколом № 10 от девятого декабря 1999.
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Тэги: Трайпл ФК Динамо-Минск Экономический суд Персона: Юрий Чиж Город: Минск

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