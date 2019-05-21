ГАИ проведет спецмероприятие

Госавтоинспекция обращает внимание, что на территории столицы за январь-апрель произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 20 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Уже на этой неделе заканчивается очередной учебный год, а это означает, что многие дети окажутся на улице без присмотра взрослых, что может привести к всплеску количества ДТП с их участием.

В этой связи и в целях предупреждения аварий с 25 мая по 5 июня ГАИ будет проводить специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».

Как отмечается, в этот период водителям следует двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом. Нарушение приведет к штрафу до двух базовых величин.

Кроме этого, необходимо не забывать о правилах перевозки детей в легковых автомобилях.