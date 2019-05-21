Пьяный хулиган обстрелял из пневматики авто на парковке

Столичными следователями проводится проверка по факту повреждения автомобиля - происшествии «Фольксвагена» сообщил его хозяин.

Правоохранители, прибывшие по месту вызова на улицу Казинца, обнаружили повреждения стекла и двери. Всего было установлено четыре элемента автомобиля.

Оперативниками по горячим следам установили квартиру, из которой, предположительно, велась стрельба. Соседи сообщили милиции, что в данной квартире была вечеринка, которую устроила дочь хозяев во время их отсутствия.

В ходе дальнейшего разбирательства у 20-летнего парня из этой компании был обнаружен и изъят пневматический пистолет и патроны. В крови подозреваемого было обнаружено более одного промилле алкоголя.