Пьяный хулиган обстрелял из пневматики авто на парковке
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Столичными следователями проводится проверка по факту повреждения автомобиля - происшествии «Фольксвагена» сообщил его хозяин.
Правоохранители, прибывшие по месту вызова на улицу Казинца, обнаружили повреждения стекла и двери. Всего было установлено четыре элемента автомобиля.
Оперативниками по горячим следам установили квартиру, из которой, предположительно, велась стрельба. Соседи сообщили милиции, что в данной квартире была вечеринка, которую устроила дочь хозяев во время их отсутствия.
В ходе дальнейшего разбирательства у 20-летнего парня из этой компании был обнаружен и изъят пневматический пистолет и патроны. В крови подозреваемого было обнаружено более одного промилле алкоголя.