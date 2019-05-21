Массовая облава на цыган: правозащитники обратились в прокуратуру

Могилевские правозащитники направили в областную прокуратуру жалобу на действия руководящего состава УВД облисполкома и сотрудников милиции — из-за массовых задержаний в городе представителей цыганской диаспоры.

Авторы жалобы заявили о дискриминационном характере массовых задержаний в местах компактного проживания цыган, а также о многочисленных сообщениях о нарушении прав цыган, в том числе избиениях, пытках и оскорблениях, сообщает сайт « Могилевская весна ». Правозащитники просят областную прокуратуру разобраться в действиях милиции и привлечь к ответственности виновных.

«На протяжении всех выходных мы получали сообщения об избиениях, пытках, унижающем человеческое достоинство обращении в отношении тех, кого задержали после убийства инспектора ГАИ Евгения Потаповича. На протяжении всего времени мы убеждали ром в необходимости подачи жалоб на неправомерные действия милиции, однако они боятся последующей расправы со стороны МВД», — заявил один из авторов жалобы, правозащитник Александр Бураков.

По его словам, массовое задержание людей только из-за принадлежности к этносу и последующее жестокое обращение с ними — это дискриминация.

«Согласно ч. 2 ст. 130 Уголовного кодекса, действия, направленные на возбуждение национальной вражды или на унижение национальной чести и достоинства, соединенные с насилием либо совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет», — добавил Бураков.