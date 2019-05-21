В Минске запускают сервис оплаты за проезд в наземном транспорте с помощью банковских карт

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23 мая в Минске в пилотном режиме начинает работать сервис оплаты за проезд в наземном транспорте с помощью банковских карточек. Сервис будет доступен на трамвайном маршруте № 6 Серебрянка — Зеленый луг.

Платить за проезд можно будет бесконтактной карточкой любого банка платежных систем Visa, Mastercard и «Белкарт» (кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ-Maestro с бесконтактным интерфейсом).

Кроме того, можно будет рассчитаться с помощью смартфона, брелоков, часов и других мобильных устройств с поддержкой технологии NFC.

Процесс оплаты простой: нужно достать карту для оплаты и поднести ее к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. С карты будет списано 60 копеек.

Контроль оплаты будет таким же, как и в случае с электронными проездными. При проверке надо будет поднести банковскую карточку к терминалу контролера.

Изучить историю поездок и расходов можно в личном кабинете пассажира на сайте системы. Там же можно будет уточнить статус банковской карты и получить электронный карт-чек.

При успешной реализации пилотного проекта планируется масштабировать сервис на весь общественный транспорт Минска.

Проект реализует «БПС-Сбербанк» вместе с предприятием «Минсктранс» и компанией IBA Group. Ранее «БПС-Сбербанк» реализовал сервис бесконтактной оплаты на турникетах станций минского метро.
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Тэги: общественный транспорт оплата проезда Город: Минск

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