Лукашенко – Румасу: мне нужен результат

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В ходе сегодняшнего совещания по экономическим вопросам Александр Лукашенко потребовал от руководства правительства результат.

Фото пресс-службы президента

Он спросил, как обстоят дела с «нашумевшей проблемой «ядовитой» этой нефти». Лукашенко отметил, что прочитал доклад по этому поводу и вернул его премьер-министру.

«Вы мне больше не пишите эти доклады, - заявил Лукашенко. - Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат».


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Кроме этого, была затронута и тема поставки сельхозпродукции на российский рынок. Глава государства отметил, что около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок.

«Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?» - задал вопрос Лукашенко.

Ранее Naviny.by писали, что Лукашенко поручил Румасу усилить рост экономики за счет внешнего роста. Критерием эффективности работы будет считаться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта.
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Тэги: совещание у Лукашенко Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Сергей Румас

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