Лукашенко – Румасу: мне нужен результат

В ходе сегодняшнего совещания по экономическим вопросам Александр Лукашенко потребовал от руководства правительства результат.

Фото пресс-службы президента

Он спросил, как обстоят дела с «нашумевшей проблемой «ядовитой» этой нефти». Лукашенко отметил, что прочитал доклад по этому поводу и вернул его премьер-министру.

«Вы мне больше не пишите эти доклады, - заявил Лукашенко. - Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат».

Кроме этого, была затронута и тема поставки сельхозпродукции на российский рынок. Глава государства отметил, что около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок.

«Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?» - задал вопрос Лукашенко.