Американцы научат белорусов борьбе с наркотиками

Агентство по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США будет проводить тренинги для сотрудников белорусских правоохранительных органов, сообщила временный поверенный в делах США Дженифер Мур 21 мая на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между Агентством по борьбе с наркотиками и рядом государственных органов Беларуси.

Иллюстрация pixabay.com

С белорусской стороны документ подписали МВД, Следственный комитет, Госпогранкомитет и Государственный таможенный комитет.

«Первым результатом подписания меморандума станет проведение образовательных мероприятий. Агентство по борьбе с наркотиками планирует организацию тренингов для белорусских коллег. Мы знаем, что наши белорусские друзья выразили интерес, чтобы провести эти занятия на базе Академии МВД. Мы рассматриваем данное предложение», — сказала Мур.

Она отметила растущий объем сотрудничества между двумя странами в правоохранительной сфере. «Данный меморандум о сотрудничестве является очень позитивным шагом в решении вопросов, связанных с региональной безопасностью, — сказала Мур. — Агентство по борьбе с наркотиками глубоко уважают не только в США, но и во всем мире. Мы также осведомлены о высоких профессиональных стандартах белорусских правоохранительных органов. Я убеждена, что обе стороны извлекут пользу из возрастающего уровня сотрудничества».

Дипломат подчеркнула, что наилучшей наградой за эту работу будет «совместной наступление Агентства по борьбе с наркотиками и его белорусских коллег на международные группы, которые занимаются контрабандой наркотиков в Беларусь и далее в соседние страны».

По мнению Мур, подписанный меморандум открывает дорогу для «дружеского и честного взаимодействия, так как дает основу для открытого обмена разведывательной информацией и тесной работы над совместными расследованиями в духе взаимного доверия».

«Последние два года мы увидели большой интерес вашего руководства к работе с США и международными партнерами по достижению еще более высокого уровня безопасности в стране и регионе. Борьба с наркотиками очень важна, и мы надеемся на углубление нашего сотрудничества с Беларусью в ближайшие годы», — заявила дипломат.