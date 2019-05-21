Зеленский может приехать в Минск 21 июня

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Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский может уже через месяц приехать в Минск.

По крайней мере, приглашение посетить открытие II Европейские игры, которые пройдут в белорусской столице 21-30 июня.

Как сообщили в посольстве Беларуси в Киеве, во время встречи Зеленского и руководителя белорусской делегации на церемонии инаугурации, вице-премьера Игоря Ляшенко стороны обсудили ряд двусторонних вопросов.

В частности поднималась тема проведения в октябре в Житомире II Форума регионов Беларуси и Украины.
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Тэги: Беларусь-Украина Персона: Владимир Зеленский Игорь Ляшенко Город: Киев

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