Зеленский может приехать в Минск 21 июня

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский может уже через месяц приехать в Минск.

По крайней мере, приглашение посетить открытие II Европейские игры, которые пройдут в белорусской столице 21-30 июня.

Как сообщили в посольстве Беларуси в Киеве, во время встречи Зеленского и руководителя белорусской делегации на церемонии инаугурации, вице-премьера Игоря Ляшенко стороны обсудили ряд двусторонних вопросов.

В частности поднималась тема проведения в октябре в Житомире II Форума регионов Беларуси и Украины.