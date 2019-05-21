Смягчен приговор белорусам за перформанс в Освенциме

Окружной суд Кракова смягчил приговор гражданам Беларуси Адаму Беляцкому и Никите Володько за перформанс на территории бывшего концентрационного лагеря Auschwitz-Birkenau в Освенциме (Польша), сообщает Gazeta Krakowska.

Фото dziennikzachodni.pl

Суд признал белорусов виновными в оскорблении места памяти и убийстве животного и приговорил Беляцкого к году лишения свободы, Володько к восьми месяцам. Ранее они были приговорены судом первой инстанции соответственно к году и шести месяцам и к году и двум месяцам лишения свободы.

Остальные участники акции оштрафованы на 7,5 тысячи злотых (4.033 белорусских рубля).

24 марта 2017 года эти молодые люди вместе с десятью художниками из Беларуси, Польши и Германии пришли к воротам бывшего концлагеря с надписью Arbeit macht frei («Труд освобождает»), повесили баннер со словом Love (любовь) вместо слова Arbeit (труд), разделись догола, сковали себя наручниками, встали на колени, зачитали молитву-манифест. При этом Беляцкий и Володько убили овцу.

«Это антивоенный перформанс против кровопролития в Украине, Ираке, Афганистане, Ливане, Сирии. Там, как в лагере смерти, погибли ни в чем не повинные люди. Мы протестовали против повторения таких трагедий. А овца является символом ни в чем не повинного человека», — объяснял смысл перформанса БелаПАН Никита Володько.

Беляцкому и Володько также были назначены штрафы и запрещено иметь животных на протяжении 10 лет.