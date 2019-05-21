Четырех мозырян задержали за кражи из автомобилей

Подозреваемые вскрывали автомобили и похищали имущество. Жалобы мозырян начали поступать в начале мая.

Фото: УГСЭ по Гомельской области

По сообщению пресс-службы МВД, в основном предметом посягательства становились подержанные иномарки, припаркованные у дороги на ночь или на несколько дней. Злоумышленники похищали рыболовные снасти, нижнее белье, музыкальные системы, аккумуляторы, огнетушители, наборы инструментов, продукты питания и другое.

Выйти на след подозреваемых правоохранителям помог очевидец. Мужчина рассказал, что видел четырех человек, которые порезали брезент в грузовике. Правда, в ту ночь из фуры ничего не пропало: несколько тяжелых двигателей на 70 тыс. долларов злоумышленники не решились украсть.

К хищениям причастны жители райцентра: двое братьев 1998 и 2001 годов рождения, а также их знакомые: 1999-го и 2003-го. Им грозит лишение свободы сроком до четырех лет.