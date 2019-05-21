Германия обыграла Финляндию на ЧМ-2019 по хоккею

21 мая на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, завершается групповой раунд.

В группе А в Кошице сборная Германии одержала победу над командой Финляндии — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). Четвертую шайбу немцы забросили в пустые ворота, когда финны сняли голкипера в надежде сравнять счет. Дубль на счету Леона Драйзайтля.

После этого матча в турнирной таблице Финляндия сохранила за собой первую строку, а Германия поднялась на третью. Окончательно распределение мест в первой четверке, которая выходит в плей-офф, станет известно после вечернего матча Канада — США.