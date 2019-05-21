Буфетчица столовой в Россонах присвоила деньги и товар на 2690 рублей

Сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями местного РОВД установили факт недостачи на сумму 2690 рублей.

По сообщению УВД Витебского облисполкома, к краже причастна работница РАЙПО 1983 года рождения. С февраля по апрель 2019 года она брала деньги из кассы, которые шли на погашение кредитов, а также уносила домой продукты, которые должны были реализовываться через буфет.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.