Видеофакт. Водитель «Мерседеса» сбил велосипедистку с ребенком напротив Нацбиблиотеки

Женщина на велосипеде с ребенком попала под колеса легкового автомобиля во время движения по пешеходному переходу на пр. Независимости.

По информации ГУВД Мингорисполкома, велосипедистка с ребенком переезжала, не спешиваясь, по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, однако к бордюру она подъехала в момент, когда разрешающий сигнал сменился на красный — и попала под колеса Mercedes.

Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. Ребенка после осмотра отпустили домой.