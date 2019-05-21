Румас пообещал назвать сумму ущерба от некачественной российской нефти через месяц

Белорусской стороне необходим еще как минимум месяц для окончательного определения размера ущерба, причиненного в результате поставок некачественной нефти из России, заявил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания у главы государства по актуальным вопросам экономики.

«Сегодня рано говорить о каких-то конкретных цифрах. Потому что весь ущерб еще не обсчитан белорусской стороной. Это длительный процесс. Мы рассчитываем, что для окончательного определения ущерба будет необходим еще один месяц», — заявил Румас в эфире новостей телеканала «Беларусь 1» .

По словам главы правительства, 24 мая он будет обсуждать ситуацию с российским коллегой Дмитрием Медведевым. «Создана рабочая группа, вчера председатель концерна "Белнефтехим" вернулся из Российской Федерации, утром докладывал, что с Россией практически согласована дорожная карта. И некоторые ее пункты уже выполняются обеими сторонами, несмотря на то что она еще не формализована, — отметил Румас. — В этой дорожной карте содержится весь перечень мер, который позволит, во-первых, решить вопрос откачки из труб некондиционной нефти и возобновить транзит в сторону Западной Европы. Второй блок вопросов — это компенсация Беларуси в связи с потерями, понесенными в результате этого инцидента. Но сегодня основная задача — это освободить транзит, чтобы Беларусь могла получать плату за транзит нефти, который идет через ее территорию».

Как сообщалось, на сегодняшнем совещании Александр Лукашенко заявил, что он недоволен тем, как правительство решает проблему с некачественной нефтью из РФ. «Нашумевшая проблема "ядовитой" этой нефти. Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады. Вы просто теряете время. Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Некачественная российская нефть стала поступать в апреле. Из-за загрязненного хлорорганикой сырья на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование. Вскоре транзит нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» был остановлен полностью. Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая.