Румас пообещал назвать сумму ущерба от некачественной российской нефти через месяц

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Белорусской стороне необходим еще как минимум месяц для окончательного определения размера ущерба, причиненного в результате поставок некачественной нефти из России, заявил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания у главы государства по актуальным вопросам экономики.

«Сегодня рано говорить о каких-то конкретных цифрах. Потому что весь ущерб еще не обсчитан белорусской стороной. Это длительный процесс. Мы рассчитываем, что для окончательного определения ущерба будет необходим еще один месяц», — заявил Румас в эфире новостей телеканала «Беларусь 1».

По словам главы правительства, 24 мая он будет обсуждать ситуацию с российским коллегой Дмитрием Медведевым. «Создана рабочая группа, вчера председатель концерна "Белнефтехим" вернулся из Российской Федерации, утром докладывал, что с Россией практически согласована дорожная карта. И некоторые ее пункты уже выполняются обеими сторонами, несмотря на то что она еще не формализована, — отметил Румас. — В этой дорожной карте содержится весь перечень мер, который позволит, во-первых, решить вопрос откачки из труб некондиционной нефти и возобновить транзит в сторону Западной Европы. Второй блок вопросов — это компенсация Беларуси в связи с потерями, понесенными в результате этого инцидента. Но сегодня основная задача — это освободить транзит, чтобы Беларусь могла получать плату за транзит нефти, который идет через ее территорию».

Ущерб Мозырского НПЗ из-за грязной нефти составляет примерно 30 млн долларов

Как сообщалось, на сегодняшнем совещании Александр Лукашенко заявил, что он недоволен тем, как правительство решает проблему с некачественной нефтью из РФ. «Нашумевшая проблема "ядовитой" этой нефти. Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады. Вы просто теряете время. Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Некачественная российская нефть стала поступать в апреле. Из-за загрязненного хлорорганикой сырья на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование. Вскоре транзит нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» был остановлен полностью. Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: Беларусь-Россия белорусские НПЗ Персона: Сергей Румас Город: Мозырь

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