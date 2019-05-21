Мошенница из Бреста собрала 14 тысяч рублей на лечение якобы больного ребенка

К четырем годам лишения свободы приговорена 33-летняя брестчанка, которая завладела более чем 14 тыс. рублей под предлогом сбора средств на лечение ребенка.

В январе 2013 года женщина открыла в одном из банков благотворительные счета в белорусских рублях, российской и другой иностранной валюте для сбора средств на лечение своего трехлетнего сына, которому якобы необходима дорогостоящая операция на сердце в Германии. Злоумышленница предоставляла подложные медицинские документы и справки, которые сама изготовила. При этом мальчик был здоров.

Уголовное дело в отношении женщины возбудили после того, как в конце декабря 2013 года в одной из брестских фирм, куда она пришла заключить договор о получении безвозмездной помощи на лечение сына, обнаружили подложность медицинских документов.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в сентябре 2012 года женщина взяла в долг у знакомого матери 150 долларов на реабилитацию той после инсульта. В октябре она заявила мужчине, что мать умерла, и получила от него 350 долларов на похороны. Мать брестчанки была жива, инсульта у нее не было.

25 февраля 2019 года суд Московского района Бреста признал женщину виновной в завладении имуществом путем обмана (мошенничестве), повторно, в особо крупном размере и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества.

Женщина подала апелляционную жалобу в областной суд и попросила назначить ей наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. 21 мая судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда отклонила жалобу и оставила приговор районного суда без изменения. Он вступил в законную силу.