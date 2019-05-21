В реставрацию зданий исторического центра Минска вложили 480 млн внебюджетных рублей с 2004 года

Инвесторы с 2004 года вложили в реставрацию и реконструкцию зданий исторического центра Минска 480,7 млн рублей, сообщил 21 мая на пресс-конференции начальник технического отдела КУП «Мінская спадчына» Сергей Абрамов.

Он заметил, что это внебюджетные средства, в том числе средства самого унитарного предприятия.

По словам Абрамова, в ведении предприятия 236 зданий в историческом центре Минска, из которых 161 имеет статус историко-культурного наследия.

Сейчас ведется реконструкция и реставрация восьми объектов: на площади Свободы (№ 6, 6а и 7), улицах Интернациональной (№ 4, 6), Раковской (№ 25, 17), Революционной (№6). «Мы активно ведем реконструкцию бывшего хлебозавода № 1. По трем объектам выполняются строительно-монтажные работы, по остальным — проектно-изыскательские, проведены аукционы, в основном определены инвесторы. Работа активизировалась. Срок завершения — ориентировочно 2022 год», — сказал Абрамов.

Он сообщил, что сейчас осуществляются подготовительные работы ко второму этапу реконструкции Красного костела. «Мы завершили первый этап, в основном связанный с фасадами, кровлей. Проектирование внутренних работ пока приостановлено, рассматриваем состав проекта. Будут выполняться и гидроизоляционные работы. Конкретных дат начала и завершения реконструкции пока назвать не могу», — сказал начальник отдела «Мінскай спадчыны».

Абрамов также сообщил о планах по реконструкции кинотеатра «Победа»: «Этот объект был передан нам в прошлом году. На этот период уже был разработан архитектурный проект, который прошел экспертизу, тогда заказчиком выступал УКС Центрального района и было принято решение Мингорисполкома о внесении изменений в проектную документацию. Мы заключили договор с "Белгоспроектом", срок разработки архитектурного проекта — конец августа 2019 года, строительного — ноябрь 2019-го. Это сложный объект с точки зрения реставрации, технологического оборудования. Думаю, что все продлится полтора-два года».