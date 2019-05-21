Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы

/ Мир
Просмотров: 150

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Соответствующий указ № 303 от 21 мая 2019 года обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня опубликования.

Зеленский попросил США ужесточить санкции против России

Накануне Зеленский пригласил глав фракций парламента в АП, сообщает NV.ua. После консультаций сопредседатель депутатской группы «Видродження» Виталий Хомутынник сказал, что президент предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах депутатов.

Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выборы в Украине Верховная Рада Кабмин Украины Персона: Виталий Хомутынник Владимир Зеленский Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко поменял Порошенко на Зеленского еще 4 апреля

Лукашенко поменял Порошенко на Зеленского еще 4 апреля

Теперь официально. Зеленский победил Порошенко с трехкратным отрывом

Теперь официально. Зеленский победил Порошенко с трехкратным отрывом

Анатолий Лебедько. ПРАВЫЙ ВЗГЛЯД. Почему Лу невзлюбит Зе

Анатолий Лебедько. ПРАВЫЙ ВЗГЛЯД. Почему Лу невзлюбит Зе

Виталий Рымашевский. ПОЛИТИКА. Украинские выборы и белорусы

Виталий Рымашевский. ПОЛИТИКА. Украинские выборы и белорусы