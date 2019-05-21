Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Соответствующий указ № 303 от 21 мая 2019 года обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня опубликования.
Накануне Зеленский пригласил глав фракций парламента в АП, сообщает
Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.