Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Соответствующий указ № 303 от 21 мая 2019 года обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня опубликования.

Накануне Зеленский пригласил глав фракций парламента в АП, сообщает NV.ua . После консультаций сопредседатель депутатской группы «Видродження» Виталий Хомутынник сказал, что президент предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах депутатов.

Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.