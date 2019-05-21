Сеть ProStore начала акцию в помощь Несвижской больнице

В сети гипермаркетов ProStore стартовал благотворительный проект #БольшаяМаленькаяЖизнь. Целью данного проекта является закупка для Несвижской центральной райбольницы инкубатора для новорожденных.

Присоединиться и поддержать проект может любой желающий. Достаточно купить кофе в специальном стаканчике, а 60 копеек от продажи каждого такого стаканчика с кофе будут перечислены на покупку инкубатора: 30 копеек составит взнос покупателя и 30 копеек добавит ProStore. Стоимость специального стаканчика с кофе дороже обычного на 30 копеек и составляет 2,29 рубля.

Кстати, специальные стаканчики легко узнать по нанесенному на них рисунку. Его автор — 13-летний Максим Лагун, ученик 6-го класса минской средней школы № 177, воспитанник народной арт-студии WOSTRAU, неоднократный лауреат и дипломат республиканских и международных художественных конкурсов, один из юных актеров семейного инклюзив-театра «i».