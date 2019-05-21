Фотофакт. В Мирском замке презентовали медали Евроигр

Дизайн медалей разработан создателями общей концепции бренда II Европейских игр — компанией Brama Branding.

Фото: minsk2019.by

Круглая форма медали олицетворяет черты белорусского народа: мягкость, дружелюбность, добродушие, близость к природе, указано на официальном сайте Евроигр. Неслучайным является и диаметр медали — 9,5 сантиметров, ведь население Беларуси составляет 9,5 миллионов человек.

Корпус медалей выполнен из специального сплава — томпака. При их изготовлении используются драгоценные металлы — золото 24К, чистое серебро 999-ой пробы и бронза — в соответствии с тремя достоинствами наград. Для упрочнения драгоценного покрытия используются также наноалмазы, запатентованная технология белорусских разработчиков. Для изготовления одной медали высшей пробы требуется квадриллион наноалмазов.

Всего для II Европейских игр будет изготовлено 1084 медалей. Каждая будет упакована в деревянный футляр.