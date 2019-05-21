Украина ввела пошлины на белорусский цемент

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента (вид цемента, наиболее широко применяемый во всех странах) из Беларуси, России и Молдовы.

По сообщению пресс-службы Минэкономразвития, комиссия применила антидемпинговую пошлину в размере 57,03% с товара происхождением из Беларуси, 114,95% — из РФ, 94,46% — из Молдовы. Она будет взиматься в течение пяти лет.

Доля импорта цементных клинкеров и портландцемента из указанных государств в общем объеме импорта этих товаров в Украину в течение всего периода исследования постоянно росла. Это свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объема демпингового импорта из этих стран, отмечается в сообщении.