Украина ввела пошлины на белорусский цемент

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Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента (вид цемента, наиболее широко применяемый во всех странах) из Беларуси, России и Молдовы.


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По сообщению пресс-службы Минэкономразвития, комиссия применила антидемпинговую пошлину в размере 57,03% с товара происхождением из Беларуси, 114,95% — из РФ, 94,46% — из Молдовы. Она будет взиматься в течение пяти лет.

Доля импорта цементных клинкеров и портландцемента из указанных государств в общем объеме импорта этих товаров в Украину в течение всего периода исследования постоянно росла. Это свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объема демпингового импорта из этих стран, отмечается в сообщении.
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Тэги: Беларусь-Украина ввозная пошлина Белорусский цементный завод цемент

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