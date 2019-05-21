Лукашенко утвердил отчет Нацбанка за 2018 год

Соответствующий указ № 194 глава государства подписал 21 мая.

По результатам деятельности Нацбанка в прошлом году достигнута основная цель денежно-кредитной политики по ограничению инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, сообщили в пресс-службе президента. В декабре она составила 5,6% при прогнозном параметре не более шести.

При этом обеспечены поддержание макроэкономической и финансовой устойчивости, безопасное и эффективное функционирование банковского сектора, сохранение высокой доходности сбережений в национальной валюте, а также доступность кредитов в белорусских рублях.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год, объем золотовалютных резервов Беларуси на 1 января 2019 года с учетом погашения внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен был составить не менее 6 млрд долларов. Однако Нацбанку удалось удержать ЗВР Беларуси на уровне 7,1 млрд долларов.

«Как бы нас кто-то там ни подкритиковывал, то, что было, и то, что есть, — это небо и земля. Может, кому-то не нравится слишком жесткая финансовая политика, но она направлена на сохранение стабильности. Поэтому я боюсь говорить спасибо, но тем не менее работники Нацбанка заслуживают этой благодарности», — сказал Лукашенко.