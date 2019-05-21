Четверых Свидетелей Иеговы из Волгограда отправили в СИЗО

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца 57-летнего Валерия Рогозина, 48-летнего Сергея Мельника, 54-летнего Игоря Егозаряна и 46-летнего Вячеслава Осипова, сообщается на сайте религиозного объединения в России.

Всем арестованным инкриминируют участие в религиозном объединении, признанном судом экстремистским (часть 2 статьи 282.2 УК).

Обыски у волгоградских Свидетелей Иеговы прошли 16 мая. После них сообщалось о задержании семерых человек. Одного из них — Ивана Вальковского — отпустили в статусе свидетеля. Информация о задержании Дениса Пересунько и Владимира Тарасова не подтвердилась.

В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. После этого по всей стране против верующих начали возбуждать уголовные дела. Сургутские Свидетели Иеговы, которых задерживали в феврале, рассказывали о пытках.