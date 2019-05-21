Беларусь вошла в группу ведущих стран по индексу человеческого развития

Наша страна вошла в 2018 году в группу стран с самым высоким уровнем развития благодаря показателям системы здравоохранения.

Об этом, по сообщению пресс-службы Минздрава, заявил глава министерства Валерий Малашко, выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Он подчеркнул, что основной задачей белорусского здравоохранения было, есть и будет обеспечение доступности, надлежащего качества и удовлетворенности пациентов медицинской помощью. «При стремительном развитии технологий эти понятия динамичны», — отметил чиновник.

Малашко сообщил, что, исходя из государственных расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя, населению предоставляются все виды медицинской помощи — первичная, специализированная, высокотехнологичная, паллиативная и медико-социальная. «При этом здравоохранение является эффективным, что подтверждается высокой позицией в рейтинге Агентства Bloomberg, — подчеркнул он. — Мы сохраняем лидирующие позиции в мировых рейтингах стран с самым низким показателем младенческой и материнской смертности, по доступности медицинской помощи населению».

По словам министра, к 2021 году Беларусь завершит переход первичного звена к врачу общей практики. Он подчеркнул, что первичное звено в белорусском здравоохранении — самое эффективное направление деятельности. «Мы изменяем формат работы поликлиник посредством внедрения проекта "Заботливая поликлиника", командного метода работы, ориентации на комплексное, интегрированное и ориентированное на пациента оказание медицинских услуг», — добавил глава министерства.

Также он отметил, что для повышения эффективности профилактических мероприятий, направленных на управление неинфекционными заболеваниями, в стране реализуются скрининговые онкологические программы. С этой целью создаются 26 межрайонных скрининговых центров. Также вводится «единый день здоровья», предоставляемый нанимателем работнику для прохождения профилактических мероприятий. Внедряются программы активного долголетия, создается здоровьесберегающая среда. Инициатива «Здоровые города и поселки» получила статус масштабного государственного проекта. «Итогом нашей работы станет формирование устойчивой первичной медицинской помощи, позволяющей получать демографические дивиденды», — заявил чиновник.

Министр здравоохранения также подчеркнул в своем выступлении, что визитной карточкой отечественного здравоохранения стали клеточные и биомедицинские технологии, трансплантология, кардиохирургия и онкогематология. В этих областях успехи белорусов признаны мировым медицинским сообществом, отметил он.

«Мы готовы и дальше поддерживать Всемирную организацию здравоохранения во всех стратегиях, реформах по эффективной реализации повестки дня в области устойчивого развития. Членство Республики Беларусь в Исполнительном комитете ВОЗ позволит продвигать в жизнь глобальные инициативы и принципиальные решения Всемирной ассамблеи здравоохранения, стремясь к улучшению здоровья и благополучия для всех жителей Европейского региона ВОЗ», — сказал министр.

Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 20 по 28 мая. На ней рассматриваются вопросы совершенствования систем здравоохранения, которые будут способствовать достижению Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года. В частности, это проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин и доступа к ним, профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними, первичная медико-санитарная помощь для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения.

20 мая Малашко провел рабочие встречи с министрами здравоохранения — главами зарубежных делегаций. На встрече с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой он обсудил вопросы, которые будут вынесены на совместную коллегию двух министерств в Минске осенью этого года. Также они обсудили вопросы доступа белорусских лекарств на российский рынок, в частности касающиеся ценообразования и участия белорусских производителей в конкурсах на поставку лекарственных средств в РФ. Российская коллега выразила готовность оказать необходимое содействие в их решении.