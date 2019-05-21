Противники аккумуляторного завода под Брестом подали заявки на 23 митинга

По словам правозащитника Романа Кисляка, 20 мая он подал уведомления в Брестский горисполком о проведении 10 митингов 1 июня, а на следующий день — еще 10 митингов 2 июня. Все они намечаются на площадке у сцены в парке Воинов-Интернационалистов.

«Сегодня я также подал уведомления в Брестский райисполком на три митинга 1 июня в деревне Тельмы на стадионе детско-юношеской спортивной школы "Прибужье", — сказал Кисляк. — И мы еще будем подавать заявки на акции против этого завода. Люди не хотят, чтобы он работал под Брестом и отравлял их».

Правозащитник отметил, эти 23 митинга намечаются в местах, определенных местными властями как постоянные для проведения массовых мероприятий.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 144 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года, на которой собралось около двух тысяч человек.