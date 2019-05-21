Зеленского обвинили в грубом нарушении Конституции

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обвинил президента Украины в грубом нарушении Конституции.

«Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак», — заявил Парубий на своей странице в Facebook.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что большинство участников консультаций с Зеленским 21 мая зафиксировали для протокола позицию, что роспуск Верховной Рады и объявление внеочередных выборов будет нарушением Конституции. Президент подписал 21 мая указ о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
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Тэги: Верховная Рада выборы в Украине Персона: Андрей Парубий Владимир Зеленский Город: Киев

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