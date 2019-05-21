На ЧМ-2019 по хоккею определились все четвертьфинальные пары

21 мая на проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе завершился групповой раунд, по итогам которого определились четвертьфинальные пары.

В заключительный день групповой стадии состоялось шесть матчей: Финляндия — Германия — 2:4, Чехия — Швейцария — 5:4, Словакия — Дания — 2:1 (по буллитам), Норвегия — Латвия — 1:4, Канада — США — 3:0, Швеция — Россия — 4:7.

В группе А первые четыре места заняли Канада, Финляндия, Германия и США, в группе В — Россия, Чехия, Швеция и Швейцария.

Соответственно, образовались следующие пары четвертьфинала: Канада — Швейцария, Россия — США, Финляндия — Швеция, Чехия — Германия.

Все матчи четвертьфинальной стадии состоятся 23 мая.