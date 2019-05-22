В Евросоюзе окончательно запретили пластик

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Совет ЕС одобрил директиву, которая предусматривает запрет до 2021 года некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.

Как передает DW, нынешнее утверждение является заключительным этапом процедуры принятия соответствующей директивы, за которую ранее проголосовал Европарламент.


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«Одной из основных целей этой директивы является уменьшение количества пластиковых отходов, которые мы создаем. Согласно новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены до 2021 года», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Директива предусматривает возможность привлекать к ответственности производителей пластиковой продукции, а также привлекать табачную отрасль к возмещению средств за утилизацию окурков.

Европарламент 27 марта принял закон о частичном запрете использования одноразовых пластиковых изделий для сокращения объемов морского мусора.
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Тэги: Совет ЕС запрет пластика борьба с пластиком пластик экология Евросоюз

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