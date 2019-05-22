Ледники Западной Антарктиды стали на четверть тоньше

Группа исследователей во главе с профессором Энди Шепардом из Университета Лидса обнаружила, что ледяной покров Антарктиды местами стал тоньше на 122 метра.

При этом самые быстрые изменения происходят в Западной Антарктиде, где таяние вызывает дисбаланс ледников, сообщается в статье Phys.org .

Объединяя данные 25 лет спутниковых измерений Европейского космического агентства и модель регионального климата, британский Центр полярных наблюдений и моделирования отслеживал изменения снежного и ледяного покрова на континенте.

Команда обнаружила, что с 1992 года истончение распространилось по 24% территории Западной Антарктики и по большинству ее крупнейших ледяных потоков — ледников Пайн-Айленд и Туэйтс — которые в настоящее время теряют лед в пять раз быстрее, чем в начале наблюдений.