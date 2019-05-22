В России задержали белорусского бизнесмена за мошенничесто в особо крупном размере

Владелец московского многопрофильного медицинского центра «Ф Клиникс», 32-летний бизнесмен из Беларуси Павел Фролов, подозревается в мошенничестве на сумму 15,5 млн долларов.

Участники группы «под руководством ранее судимого гражданина одного из зарубежных государств» создали в ряде регионов России сеть медицинских клиник с целью получения сверхприбыли, сообщает газета «Коммерсант» . В общей сложности в рамках уголовного дела задержаны 25 человек.

Работники учреждений, не имеющие специального медицинского образования, вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, которые требуют неотложного и дорогостоящего лечения. Для оплаты фиктивных медицинских услуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на суммы до 7,7 тысячи долларов.

В МВД России считают, что подконтрольные организатору мошенничества врачи, действуя в разных российских городах, получили деньги с более 11 тысяч здоровых граждан за не требующиеся им медицинские услуги.

Представители Фролова утверждают, что он не имел отношения к афере, а жалобы на него инициированы конкурентами по рынку.