velcom | A1 увеличит скорость и цены фиксированного интернета с июня

Компания объявила об изменении условий обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов.

Для частных клиентов ежемесячный платеж увеличится от 1,79% до 6,5% в среднем, в зависимости от тарифного плана. Для корпоративных клиентов стоимость услуг связи увеличится в среднем на 5%, указано на сайте оператора мобильной связи.

При этом на большинстве тарифных планов фиксированной связи будет увеличена скорость доступа в интернет: на линейке «Домашний», включающей телевидение, и большинстве тарифах линейки «Интернет» она вырастет от 10 до 20 Мбит/с.

Тарифный план с текущим названием «Домашний 80» и предоставляющий доступ в интернет на скорости до 80 Мбит/с, с 1 июня будет называться «Домашний 100», обеспечивая клиентам доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с.