velcom | A1 увеличит скорость и цены фиксированного интернета с июня
Компания объявила об изменении условий обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов.
Для частных клиентов ежемесячный платеж увеличится от 1,79% до 6,5% в среднем, в зависимости от тарифного плана. Для корпоративных клиентов стоимость услуг связи увеличится в среднем на 5%, указано на сайте оператора мобильной связи.
При этом на большинстве тарифных планов фиксированной связи будет увеличена скорость доступа в интернет: на линейке «Домашний», включающей телевидение, и большинстве тарифах линейки «Интернет» она вырастет от 10 до 20 Мбит/с.
Тарифный план с текущим названием «Домашний 80» и предоставляющий доступ в интернет на скорости до 80 Мбит/с, с 1 июня будет называться «Домашний 100», обеспечивая клиентам доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с.
|Velcom | A1 — крупнейший частный провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси. Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 года компания входит в состав группы A1 Telekom Austria Group. Абонентами мобильной связи velcom | A1 в Беларуси являются более 4,87 млн человек.