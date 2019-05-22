Возле Аляски перехватили шесть российских военных самолетов

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Американские истребители перехватили шесть военных самолетов РФ в международном воздушном пространстве на запад от штата Аляска и сопровождали их до тех пор, пока россияне не покинули район, прилегающий к воздушному пространству США.

Об этом заявили в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки.

Российские самолеты разделились на две группы. В первую входили два стратегических бомбардировщика Ту-95, которых перехватили два американских истребителя F-22. Во второй группе были два Ту-95 и два истребителя Су-35. В операции по перехвату также участвовали два американских F-22.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Чукотского, Берингового и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.
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Тэги: США-Россия ВВС России ВВС США истребители

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