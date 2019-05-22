В Бобруйске задержали подозреваемого в убийстве 2004 года

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В ходе допроса подозреваемый указал, что в январе 2004 года между ним и 51-летним сожителем матери произошел конфликт, в ходе которого он избил потерпевшего, от чего последний скончался на месте.

Фото: sk.gov.by

По сообщению областного УСК, после безвестного исчезновения мужчины, сын его сожительницы, которому на тот момент было 24 года, выехал в одну из стран Европы на постоянное место жительство, а затем, до настоящего времени, стал проживать в России. Его задержали в начале мая 2019 года во время приезда в Беларусь.

Он признался, что расчленил тело погибшего, вывез его на автомобиле в лесной массив, где сжег, а останки закопал. Их нашли и извлекли.
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Тэги: Следственный комитет убийство Город: Бобруйск

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