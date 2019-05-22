Генпрокуратура выявила недостатки в противодействии коррупции в Госкомитете по науке и технологиям

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Комиссии по противодействию коррупции, действующие в системе комитета, не располагали полными сведениями о совершенных их должностными лицами правонарушениях, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушениях.

Планируемые комиссиями мероприятия нередко были формальны и не предполагали достижения конкретных целей в определенные сроки, сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе проверки установлено, что у значительного числа должностных лиц комитета и подведомственных ему организаций кадровые службы не отобрали обязательства по соблюдению антикоррупционных ограничений. Это способствовало совершению правонарушений.

Так, отмечает прокуратура, один из начальников отдела ГКНТ выезжал в туристические поездки за рубеж за счет международной организации, отношения с которой входили в вопросы его служебной деятельности. Директор одного из подчиненных комитету институтов принял на должность научного сотрудника работника, который не соответствовал квалификационным требованиям. В этом же институте числилась работающей по совместительству, но не осуществляла деятельность дочь директора.

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По сведениям Генпрокуратуры, при проведении государственных закупок профильные комиссии не всегда информировали участников конкурса о победителе, отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся. Прокуроры также выявили случаи непредставления деклараций о доходах и имуществе или их неполного декларирования должностными лицами.

О результатах проверки прокуратура проинформировала Совет министров.
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Тэги: Генпрокуратура коррупция

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