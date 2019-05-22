Видеофакт. Хулиганы связали скотчем и избили учащегося колледжа на Витебщине

Их наказали спустя год.

/ Происшествия
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Шестеро учащихся колледжа 2000 и 2001 годов рождения заклеили скотчем рот постояльцу общежития 1999 года рождения, связали его, таскали его по полу в коридоре и били его по голове. Это случилось в Витебском районе в апреле 2018 года.

По сообщению пресс-службы МВД, хулиганов удалось найти благодаря видео, которое те выложили в интернет. Потерпевший не сообщил об инциденте в правоохранительные органы из-за страха возмездия со стороны обидчиков.

Хулиганов задержали сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД. Личности всех участников того события установлены.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком до шести лет.
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Тэги: скотч избиение колледж насилие садизм Город: Витебск

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