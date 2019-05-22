Белорусские трансплантологи за 10 лет увеличили экспорт медуслуг в 42 раза

За последние 10 лет экспорт медицинских услуг Минским научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии увеличен в 42 раза, сообщил журналистам 22 мая в ходе пресс-тура в центр его директор Олег Руммо.

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По словам медика, если в 2008 году клиника выполнила операций иностранцам на 177 тыс. долларов, то по итогам 2018 года экспорт составил 7,5 млн долларов. Рентабельность отдельных технологий превышает 500%. На счету клиники в качестве авансов за предстоящее лечение находится 10,9 млн долларов.

Удельный вес услуг хирургии и трансплантации в экспорте составляет 66,4%, гематологии и пересадки костного мозга — 31,5%. На прочие подразделения приходится 2%.

В клинике в 2018 году получили лечение 31.060 пациентов, что на 22% больше запланированного. Пациенты терапевтического профиля составили 34% от общего количества, неврологического — 23%, хирургического профиля и трансплантации органов — 22,4%, гематологического и трансплантации тканей и клеток — 17,1%.

Руммо сообщил, что один койко-день в отделе анестезиологии и реанимации стоит от 246 до 853 рублей в зависимости от профиля отделения. Один день лечения в отделении терапии обходится в 171,7 рубля, хирургии — в 305 рублей, отделении трансплантации органов и тканей — в 399 рублей, отделении трансплантации костного мозга с реанимацией — 649 рублей.

Глава центра отметил, что за прошлый год во всех подразделениях центра удалось увеличить среднемесячную заработную плату работникам на 23%. Сегодня зарплата сотрудников с высшим медицинским образованием составляет 2 тыс. рублей. Самая маленькая зарплата в центре с 597 рублей в 2016 году выросла до 1.265 в 2018 году. В учреждении работает почти 2 тыс. человек.

«Все это удается делать потому, что с самого своего учреждения мы активно развиваем технологии оказания медицинской помощи полного цикла, когда пациент может получить у нас все — начиная с анализов, диагностики, УЗИ и заканчивая высокотехнологичными операциями, — сказал Руммо. — В этот процесс мы интегрируем всех сотрудников, в том числе тех, кто оказывает помощь обычным пациентам с инсультами, радикулитами, гипертонической болезнью и так далее».

Глава МНПЦ подчеркнул, что около четверти своего бюджета учреждение зарабатывает само. В 2018 году бюджетное финансирование центра составило 58,9 млн рублей. Внебюджетное финансирование составило 18,4 млн, средства целевого назначения и иные средства — 123,7 тыс. рублей. То есть по итогам прошлого года центр заработал 23,8% средств. Для сравнения: в 2017 году — 21,5%.

В апреле 2008 года в центре — тогда еще 9-й городской клинической больнице — впервые в истории Беларуси были успешно проведены операции по трансплантации печени и поджелудочной железы. В январе 2010 года на базе 9-й больницы был открыт Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей и создана служба органной трансплантации. Также здесь был организован Республиканский центр гематологии и трансплантации костного мозга, а в 2013 году — отдел Единого республиканского регистра трансплантации органов и тканей. 1 августа 2018 года 9-я городская клиническая больница была переименована в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии.