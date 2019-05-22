Угонщик на чужом «Пежо» врезался в дом

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26-летнему сельчанину грозит не только административная ответственность за дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом, но и уголовная.

Дело в том, что молодой человек угнал чужой «Пежо 406», на котором и совершил аварию.

По информацию региональной Госавтоинспекции, ЧП произошло в агрогородке Лапичи (Осиповичский район).

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Как выяснилось в ходе разбирательства, пьяный сельчанин угнал авто, принадлежащее жительнице деревни Ручей, на котором и протаранил дом.

В милиции сообщили, что задержанный уже имел проблемы с законом – за его плечами две судимости за угон и кражу.

По ч. 2 ст. 214 УК ему грозит наказание до шести лет лишения свободы.
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Тэги: ДТП угон Город: Осиповичи

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