Румас рассказал о существующей проблеме в экономике

По словам премьер-министра Беларуси, в экономике страны существует на данный момент одна главная проблема.

Выступая на заседании правительства, он отметил, что по итогам первого квартала выполнены шесть и семи важнейших параметров прогноза социально-экономического развития.

Так, по его словам, проблемным остался экспорт товаров и услуг (98,1% при задании 100,5%).

Напомним, Александр Лукашенко подписал распоряжение об установлении персональной ответственности главы правительства по росту экономики за счет внешних факторов и за выполнение показателей по экспорту.

Как отметил сегодня Румас, в ближайшее время будет разработан механизм работы по экспорту. Это будет сделано для того, чтобы министерства, ведомства, диппредставительства, которые не выполняют этот показатель, «ежемесячно чувствовали напряжение и по результатам полугодия мы вошли в установленные задания».