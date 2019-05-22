У оппозиции Могилева появятся новые возможности?

Власти Могилева рассматривают возможность увеличения количества мест для проведения акций, организуемых общественностью, сообщила лидеру Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорю Борисову заместитель председателя горисполкома Алла Галушко.

Фото носит иллюстративный характер

«В настоящее время горисполком рассматривает вопрос увеличения мест для проведения массовых мероприятий в городе Могилеве, организаторами которых выступают политические партии, общественные объединения, профсоюзные организации и граждане», — указала Галушко в ответе на обращение политика.

Несколько недель назад Борисов направил обращение председателю Могилевского горисполкома Владимиру Цумареву с просьбой увеличить количество мест, определенных для проведение мирных массовых акций, включив в их число парк в Подниколье и площадку возле Дома культуры области.

Свою просьбу он мотивировал тем, что в других областных центрах страны для данных целей определено не менее двух мест. В Могилеве же на протяжении многих лет единственным местом для проведения мирных массовых акций является стадион «Химик» на улице Челюскинцев, вдали от центра города и людских потоков.

«Могилев в древности был состоятельным прогрессивным городом, который гарантировал свободу и права своим гражданам. Нельзя оставаться ему в XXI веке самым консервативным из областных центров и негибким в вопросе прав могилевчан на свободу собраний», — считает Борисов.

Как указывается в ответном письме Галушко, предложения Борисова приняты во внимание.