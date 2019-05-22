Посол Кварацхелия: грузины никогда не забудут поддержку Беларуси

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Белорусско-грузинские отношения развиваются «очень бурно в хорошем русле». Об этом заявил посол Грузии Валерий Кварацхелия 22 мая на пресс-конференции в Минске.

Фото pixabay.com

«Из всех бывших советских республик с Беларусью у нас, наверное, самые ровные и хорошие отношения, — сказал дипломат. — У нас нет никаких разногласий по основным политическим вопросам, мы спокойно работаем. Мы друг для друга очень интересные страны».


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Он также отметил, что в «самые тяжелые для Грузии времена» Беларусь ее поддержала.

«Грузины этого не забудут. Мы признательны за то, что Беларусь не признала Абхазию и Южную Осетию. Мы оценили это как дружественный шаг», — подчеркнул Кварацхелия.

Посол обратил внимание, что взаимопонимание между двумя странами является важным фактором для развития сотрудничества.
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Тэги: Беларусь-Грузия Персона: Валерий Кварацхелия

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