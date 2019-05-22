Новое поражение Юрия Чижа: Экономический суд Минска встал на сторону Минспорта

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Экономический суд Минска удовлетворил иск управления спорта и туризма горисполкома к ЗАО «Динамо-Минск» о признании недействительным выпуска акций в 1999 году. Решение принято на заседании 22 мая.

Как сообщила накануне пресс-служба суда, 21 мая на подготовительном заседании суд рассмотрел материалы дела. Истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме, ответчик заявленные исковые требования не признал, указав, что истец пропустил срок исковой давности.

Кроме того, оспариваемое решение о выпуске акций принято в соответствии с законодательством и не нарушает права и интересы истца.

В декабре 1999 года ЗАО возглавил бизнесмен Юрий Чиж. За прошедшее время клуб лишь однажды становился чемпионом страны.
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Тэги: Экономический суд ФК Динамо-Минск Персона: Юрий Чиж Город: Минск

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